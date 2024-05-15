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Происшествия 15 мая 2024 09:13

Обыски по нескольким адресам провели по делу генерала Минобороны Кузнецова

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Сразу по нескольким адресам прошли обыски в рамках дела, возбужденного против начальника главного управления кадров Минобороны РФ. Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки в виде недвижимости, сообщает ТАСС.

По информации собеседника агентства, обыски по нескольким адресам проводились в течение нескольких дней.

По его словам, прошли они как в Москве, так и в Краснодарском крае.

#взяточничество
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