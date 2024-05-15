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Обыски по нескольким адресам провели по делу генерала Минобороны Кузнецова
Сразу по нескольким адресам прошли обыски в рамках дела, возбужденного против начальника главного управления кадров Минобороны РФ. Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки в виде недвижимости, сообщает ТАСС.
По информации собеседника агентства, обыски по нескольким адресам проводились в течение нескольких дней.
По его словам, прошли они как в Москве, так и в Краснодарском крае.
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