Обыски по нескольким адресам провели по делу генерала Минобороны Кузнецова

Сразу по нескольким адресам прошли обыски в рамках дела, возбужденного против начальника главного управления кадров Минобороны РФ. Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки в виде недвижимости, сообщает ТАСС.

По информации собеседника агентства, обыски по нескольким адресам проводились в течение нескольких дней.

По его словам, прошли они как в Москве, так и в Краснодарском крае.