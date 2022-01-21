Объем поддержанного экспорта в Татарстане за 2021 год вырос в 2,5 раза

Объем поддержанного экспорта в РТ за прошлый год увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом и достиг 32 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Всего за 2021 год Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) помог 70 субъектам малого и среднего бизнеса заключить экспортные контракты. При этом, 31 предприниматель ранее не осуществлял экспортную деятельность.

Общий объем экспорта татарстанских производителей, поддержанных Центром поддержки экспорта, с начала реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составил более $65 млн. Всего при содействии ЦПЭ 244 предпринимателя из республики заключили экспортные контракты.