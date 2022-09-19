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Культура
19 сентября 2022  18:24
Эльза Кузнецова

«Мастеровые» начнут сезон с премьер «Обыкновенное чудо», «Убийство в Восточном экспрессе»

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48-й творческий сезон Русский драматический театр «Мастеровые» откроет 7 октября премьерой по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» в постановке главного режиссера театра Андрея Шляпина. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления культуры исполкома Румиль Карамиев.

«Вторая премьера, которую увидят зрители в новом сезоне — это детектив по роману Агаты Кристи „Убийство в Восточном экспрессе“. Постановку осуществит режиссер Дмитрий Гомзяков, чей спектакль „Чайка“ попал в лонг-лист Российской национальной театральной премии „Золотая Маска“», — рассказал докладчик.

В этом сезоне репертуар театра пополнится еще двумя спектаклями для детей. Маленьких зрителей ждет встреча с «Алисой в Зазеркалье». Автором постановки по мотивам сказки Льюиса Кэрролла выступит молодой режиссер из Санкт-Петербурга Илья Архипов, известный челнинцам по спектаклю «Пигмалион. Шоу». А для малышей до 3 лет будет создан бэби-спектакль на новогоднюю тему. 

Весной 2023 года театр «Мастеровые» планирует представить несколько премьер как для взрослой аудитории, так и для детей и подростков. 

Докладчик напомнил, что новый театральный сезон русский драматический театр «Мастеровые» начал в новом здании, торжественное открытие которого состоялось 1 сентября с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова

Уже с 10 сентября новое здание открыло свои двери для зрителей. При аншлагах театр показывает уже полюбившиеся челнинцам спектакли.

#театр мастеровые
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