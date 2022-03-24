Обычные акции «Татнефти» после открытия биржи выросли на четверть

Московская биржа в четверг возобновила торги рядом акций. В их числе – бумаги «Татнефти».

Обыкновенные акции нефтяной компании после четырехнедельного перерыва, когда торги не проводились, выросли на 25% – до 440,5 рублей за бумагу, привилегированные – на 12%, до 350 рублей за акцию по данным на 10.30 мск.

В связи с резким изменением цены по обыкновенным акциями Татнефти с 10.31 решено ввести дискретный аукцион – это особый режим торгов, который заменяет их приостановку в условиях волатильности.

Индекс Москбиржи по данным на 10.30 мск вырос на 12% – до 2652 пунктов.

Банк России с 24 марта решил возобновить торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс Московской Биржи. Торги продлятся до 14.00 мск. По акциям установлен запрет коротких продаж.

Банк России сегодня должен объявить режим работы Московской Биржи на последующие дни.