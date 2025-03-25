Обязательный русский и профильные предметы для вуза: что ожидает школьников на ЕГЭ

В Татарстане проходит досрочный период ЕГЭ, а в конце мая начнется основной этап единого госэкзамена. Какие новшества введены в сдаче ЕГЭ, какие предметы выбирают выпускники и почему родители отказываются подавать заявления на экзамены, рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.





Ильсур Хадиуллин: «Базовая математика не является вступительным испытанием»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Как и в прошлом году, выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ»

Досрочный период ЕГЭ стартовал 21 марта и продлится до 21 апреля. В нем участвуют 33 выпускника этого года и студенты колледжей. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня, сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Продолжает действовать ограничение для выпускников прошлых лет, которые допускаются к участию в ЕГЭ только в резервные дни основного периода – с 16 по 23 июня. В дополнительный период 4, 8 и 23 сентября ЕГЭ по русскому языку и базовой математике смогут пересдать выпускники, провалившие обязательные экзамены в основной период или пропустившие их по болезни», – отметил он.

В резервные дни основного периода, с 16 по 23 июня, ЕГЭ также могут сдать выпускники этого года, у которых совпали даты экзаменов. Кроме того, к ЕГЭ в этот период допускаются школьники, пропустившие экзамен по уважительной причине, например, по болезни.

Как и в прошлом году, 3 и 4 июля выпускники этого года смогут пересдать один из предметов ЕГЭ, чтобы попытаться улучшить результат. Напомним, такая возможность появилась у одиннадцатиклассников после обращения Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в 2024 году.

По словам Хадиуллина, в прошлом году экзамены пересдали более 1,8 тыс. выпускников, или 13% от их общего количества. Улучшили результат свыше 1,4 тыс. школьников, ухудшили – 246. Не изменились баллы после пересдачи у 122 выпускников. «То есть, 22% участников не добились улучшения результата. При этом до ста баллов улучшили свой результат пять выпускников», – констатировал министр.

Чтобы получить аттестат, выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для поступления в вуз ЕГЭ по русскому языку – вступительное испытание номер один»

Чтобы получить аттестат, выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ или ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике. «Для поступления в вуз на все специальности и направления ЕГЭ по русскому языку – это вступительное испытание номер один», – подчеркнул Хадиуллин.

По его словам, впервые в этом году абитуриенты, поступающие на профильные специальности, будут сдавать экзамены по соответствующим предметам. Если раньше, выбирая инженерные специальности, абитуриенты обязательно сдавали обществознание, то теперь химию или физику. То есть экзаменационный предмет будет соответствовать направлению подготовки. «Ужесточение в этом году очень серьезное», – заявил глава Минобрнауки.

Он добавил, что для поступления в вуз учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. «Базовая математика не является вступительным испытанием», – уточнил министр.

Для поступающих по целевому направлению в этом году увеличено количество баллов за индивидуальные достижения. Так, можно получить до 15 баллов, включая дополнительные пять баллов за профориентационные мероприятия, проводимые заказчиками целевого обучения.

«Порядок учета общих индивидуальных достижений, в том числе количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается учебным заведением самостоятельно», – сказал Хадиуллин.

Впервые в этом году абитуриенты, поступающие на профильные специальности, будут сдавать экзамены по соответствующим предметам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для подачи документов в вуз должно быть не менее 40 баллов по русскому языку и профильной математике»

В этом году повысилось минимальное количество баллов ЕГЭ по математике и истории для поступления в вуз – с 39 до 40, сообщил глава Минобрнауки.

«Для получения аттестата выпускнику достаточно получить 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и 27 – по математике профильного уровня. Но для подачи документов в государственный вуз этих баллов недостаточно – должно быть не менее 40 баллов и по русскому языку, и по профильной математике», – предупредил он.

Для проведения ЕГЭ в основной период будут организованы 84 пункта проведения экзамена с онлайн-видеонаблюдением. Для сдачи ГВЭ и на дому будет открыт еще 71 пункт под офлайн-видеонаблюдением.

«До начала экзаменов все пункты будут подключены к защищенной сети передачи данных, что позволит обеспечить информационную безопасность при проведении экзаменов», – заявил министр.

Экзаменационные материалы передадут в пункты проведения по интернету. Печатать и сканировать их будут в аудитории. «Создается возможность дистанционного рассмотрения апелляций», – отметил Хадиуллин.

В Татарстане количество участников ЕГЭ выросло почти по всем предметам. Следовательно, количество абитуриентов в вузах увеличится Фото: © «Татар-информ»

«Выросло количество и доля участников ЕГЭ по большинству предметов»

По сравнению с прошлым годом в Татарстане количество участников ЕГЭ выросло почти по всем предметам. Следовательно, количество абитуриентов в вузах увеличится, сообщил глава Минобрнауки.

«По сравнению с прошлым годом количество выпускников – участников ЕГЭ увеличилось на 889 человек. Благодаря разъяснительной работе, проводимой в школах, по сравнению с прошлым годом выросло количество и доля участников ЕГЭ по большинству предметов, снизилось только по математике базового уровня, литературе и французскому языку. Не изменилось – по китайскому языку», – уточнил он.

По словам Хадиуллина, ЕГЭ по русскому языку сдадут более 15,1 тыс. выпускников. ЕГЭ по профильной математике планируют сдать свыше 8,6 тыс. выпускников (57% от их общего количества), по математике базового уровня – более 6,5 тыс. (43%).

ЕГЭ по физике выбрали свыше 2,5 тыс. выпускников, что больше на 491 человека. Это составляет 17% от общего количества выпускников.

Число участников ЕГЭ по биологии выросло на 219 человек – более 2,7 тыс. выпускников (17%), по химии – на 274 (2,2 тыс., 15%), по информатике – на 418 (3,5 тыс., 23%), по английскому языку – на 114 (свыше 2 тыс., 13%).

ЕГЭ по истории сдадут около 1,5 тыс. одиннадцатиклассников, или 10% от их общего количества, по литературе – 704, или 5%, по географии – 251, или 2%.

«В немалой степени этому способствовали и изменения в правилах приема в вузы, вступившие в силу с 1 марта, по увеличению приоритетности профильной математики и физики, особенно по специальностям технической направленности», – констатировал глава Минобрнауки.

В Татарстане также увеличилось количество выпускников, выбравших единый республиканский экзамен по родному татарскому языку и литературе. Так, экзамен по татарскому языку сдадут 34 выпускника, в прошлом году – восемь. Больше всего одиннадцатиклассников Казани выбрали этот экзамен – 22 человека.

Один выпускник заявился на экзамен по татарской литературе. В прошлом году таких школьников не было.

В прошлом году восемь выпускников девятых классов остались без аттестата о школьном образовании, несмотря на предупреждения школы и даже судебные решения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Некоторые родители прислушиваются к блогерам, которые распространяют недостоверную информацию»

Экзаменационной кампании прошлого года предшествовала настоящая информационная война, сказал, завершая свой доклад, Хадиуллин. «Дискредитация, нагнетание негатива в отношении ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году впервые носили профессиональный, системный характер, с явным ярким «лидером», – заявил он.

Министр подчеркнул, что некоторые родители прислушиваются к блогерам, которые распространяют недостоверную информацию, некорректно интерпретируют закон, «демонизируют школу, вводят в заблуждение относительно системы государственной итоговой аттестации». Речь о том, что родители отказываются подавать заявление на сдачу экзаменов их детьми, поскольку в нем нужно указывать персональные данные.

«Следование такому подходу влечет нарушение прав детей на получение полноценного школьного образования и получение документа об образовании», – констатировал он.

Так, в прошлом году восемь выпускников девятых классов остались без аттестата о школьном образовании, несмотря на предупреждения школы и даже судебные решения. В результате они не поступили в десятый класс или в колледж.

«В этом учебном году по ошибочному пути идут еще семь выпускников девятых классов. Но мы в виде исключения еще принимаем заявления на сдачу ОГЭ. Выпускников 11 классов, отказавшихся от подачи заявления на ЕГЭ, в этом году нет», – сообщил Хадиуллин.

По его словам, одиннадцатиклассники, отказавшиеся от ЕГЭ в прошлом году, сейчас обучаются в колледжах с аттестатом за девятый класс.

«Они потеряли два года. Выпускник из Альметьевского района учится в аграрном колледже другого региона, из Нижнекамска – в одном из казанских колледжей. В отношении трех участников отделом образования Пестречинского района и прокуратурой Заинского района уже инициированы исковые заявления в суды об обязательстве родителей не препятствовать своим детям проходить государственную итоговую аттестацию и подать все необходимые документы», – подчеркнул министр.

Он добавил, что 11 марта Пестречинским районным судом иск был удовлетворен, а 18 марта Заинским районным судом иск удовлетворен в отношении двух несовершеннолетних. «На стадии назначения заседание в Ново-Савиновском районном суде Казани», – заключил Хадиуллин.