«Обязательно везем чак-чак»: женщина-волонтер 12 раз доставила гумгруз на СВО

Фото предоставлено Алиной Захаровой

Жена бойца батальона «Тимер» Алина Захарова 12 раз сопровождала машины с гуманитарным грузом для российских солдат. Волонтерский центр при школе объединил патриотов в едином желании помочь тем, кто защищает рубежи Родины.

«Мои дети учатся в 101-й казанской школе, директор которой Татьяна Петрова уделяет патриотическому воспитанию молодежи очень большое внимание, — говорит Алина. — Кроме патриотических акций и мероприятий, при школе был открыт пункт волонтерства. Многие активные родители вошли в волонтерскую группу».

Фото предоставлено Алиной Захаровой

Сначала они собирали средства для того, чтобы приобрести для военнослужащих строительные инструменты, оборудование, генераторы, автомобили.

«Чтобы снарядить первую машину, мы собрали 2,5 миллиона рублей, но она не дошла до воинской части. Тогда мы решили лично сопровождать груз для солдат. Мы единственная школа Казани, волонтеры которой сами ездят на фронт», — поделилась женщина.

Фото предоставлено Алиной Захаровой

С сентября 2023 года Алина работает в центре. На фронте ее уже знают в лицо и ждут на передовой. Посылки она возит в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

В апреле этого года, во время одной из поездок в зону СВО, в Херсоне Алине вручили медаль «Волонтер России».

Фото предоставлено Алиной Захаровой

«Сейчас на фронте важнее всего современное оборудование для слежения за противником, — говорит Алина. — Мы собираем средства на закупку дронов, без них в современной армии как без рук. Их сбивают, они ломаются, как результат их не хватает».

Медаль «Волонтер России» вручается за добровольческую (волонтерскую) деятельность, связанную с проведением специальной военной операции, за благотворительную деятельность, гуманитарную и иную помощь в проведении специальной военной операции.

Фото предоставлено Алиной Захаровой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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