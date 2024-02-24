«Обязательно победим и вернемся домой»: бойцы СВО поблагодарили земляков за помощь

Бойцы из Менделеевского района РТ записали видеосообщение для благотворителей и волонтеров. Они получили «ГАЗель» и шефскую помощь, которые отправили из Менделеевска в понедельник. Груз и подарки доставили бойцам прямо к 23 Февраля.

«От военнослужащих 430-го мотострелкового полка и лично от заместителя командира первого батальона. Благодарим вас за предоставленный автомобиль, который пригодится нам для выполнения боевых задач, подвоза провизии и боеприпасов. Автомобиль в отличном состоянии. Подарки, присланные к 23 Февраля, прибыли вовремя и были розданы бойцам. Мы обязательно победим и вернемся домой», — заявил менделеевец.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в очередную партию помощи вошли консервы, средства личной гигиены, теплые носки, сухие супы, сухие души, открытки и письма от детей района и многое другое. Также бойцам отправили окопные свечи, маскировочные сети и маскировочные костюмы.

Стоит отметить, что недавно медаль Суворова за отвагу, проявленную на СВО, получил боец из Менделеевска.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года (уже два года). Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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