«Обязательно обжалуем»: пострадавших от афер туроператора не устроил приговор обидчице

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В туризме больше работать не буду»

Приволжский суд Казани спустя три года поставил точку в деле главы туристической фирмы «Касатка Тревел» Дианы Фаттяховой. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

«Признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет», – приговорил судья.

Приговор исполнят в 2029 году, когда одному из детей Дианы Фаттяховой исполнится 14 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски к Фаттяховой от пострадавших на общую сумму в 6 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2021 году Диана Фаттяхова, будучи главой турфирмы, обещала клиентам поездки за границу в различные экзотические страны. Сначала дела шли неплохо, довольные клиенты оставляли хорошие отзывы, но в какой-то момент Фаттяхова перестала оказывать туристические услуги и начала забирать деньги себе. То билеты людей неожиданно пропадали не по ее вине, то терялись переведенные крупные суммы.

Таким образом, как установило следствие, Фаттяхова обманула 49 человек, в числе которых были жители и Казани, и других городов России. А сумма причиненного ущерба составила 6 миллионов рублей.

Суд дал возможность женщине высказаться в последнем слове, она в свою очередь напомнила, что сейчас беременна, и попросила дать ей возможность родить на воле. Также подчеркнула, что не сможет вернуть деньги, находясь в заключении, поэтому попросила дать ей возможность отработать.

А после приговора Диана Фаттяхова сообщила журналистам, что благодарна суду за его решение, и пообещала обязательно вернуть деньги всем пострадавшим.

«Больше в туризме работать не буду и в предпринимательстве тоже. Устроюсь на обычную работу, 6 миллионов рублей отдать вполне реально. Я готова к диалогу с пострадавшими и буду возвращать деньги в личном порядке каждому», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Она обманула инвалидов»

Но не все из тех пострадавших, кто пришел сегодня в суд, остались довольны приговором. Бурю эмоций и во время последнего слова подсудимой, и пока судья зачитывал приговор, испытали порядка пятнадцати человек. Бранные слова звучали в адрес подсудимой, а одна из пострадавших женщин и вовсе попыталась ее ударить, но промахнулась.

Досталось и судье – одна из женщин после оглашения приговора прокричала в коридоре: «Судью на мыло», – за что, к слову, легко могла бы быть оштрафована на сумму в почти 200 тысяч рублей. Пострадавшие до последнего надеялись на то, что женщину закуют в наручники и сразу уведут в тюрьму.

О причинах такой злости «Татар-информ» узнал у пострадавшей Аиды Линьковой.

«Мои родственники – инвалиды, копили деньги около пяти лет на путевку. Потом они пришли к Диане и сказали: “Мы хотим в Турцию”. Диана взяла у них наличку и пообещала, что все будет в лучшем виде. Мои родственники собрали вещи и с нетерпением ждали путешествия. А за час до вылета Диана позвонила и сказала им, что она потеряла деньги и они не едут отдыхать. Вы можете в это поверить? Так она обманула мою семью и меня на 250 тысяч рублей. Оказалось, что пострадавших очень много, мы организовались и начали серьезную борьбу», – рассказала женщина.

По словам Линьковой, Диана Фаттяхова продолжает заниматься незаконной деятельностью даже находясь под домашним арестом – недавно жертвами ее обмана на 300 тысяч рублей стала еще одна семья.

«Будем добиваться приговора без отсрочки в Верховном суде Татарстана», – дополнила Аида Линькова.