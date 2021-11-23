QR-код для прохода на работу, локдауны и комендантский час: Сovid-ограничения за рубежом

Заболеваемость коронавирусом и смертность от него бьют рекорды не только в России, но и за ее границами. Страны вновь ужесточают ковид-ограничения: объявляют новые локдауны, вводят обязательную вакцинацию и QR-коды, чтобы попасть на рабочее место. Как борются с распространением вируса за рубежом – в обзоре ИА «Татар-информ».

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Татарстане расширили действие системы QR-кодов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Татарстане расширили действие системы QR-кодов. Если раньше их нужно было предъявлять при входе в кафе, рестораны, фитнес-центры, спортивные залы, торговые центры и аквапарки, а также при посещении мероприятий с заполняемостью более 70%, то с 22 ноября без QR-кода невозможно проехать в общественном транспорте.

На уровне региона такие правила введены в России впервые, однако система QR-кодов в той или иной форме действует во многих субъектах страны. Например, в Москве предъявить QR-коды необходимо для доступа в театры и музеи, на концерты, развлекательные, культурные, зрелищные и спортивные мероприятия.

В Пермском крае без него не впустят в театры, цирки, на концерты и соревнования, а всем, у кого есть медотвод, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. В Крыму код необходим, чтобы заселиться в гостиницу.

Система QR-кодов в той или иной форме действует во многих субъектах страны Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В настоящее время система QR-кодов на культурно-развлекательные мероприятия введена в 26 регионах, на посещение мест общественного питания – в 22 регионах, на спортивные мероприятия – в 25, в гостиницы – в 13 субъектах.

Несмотря на серьезное недовольство среди непривитых, очевидно, что ограничения установили надолго и снимут только при условии улучшения эпидемиологической обстановки, поскольку на кону безопасность и здоровье людей.

К слову, Россия не единственная страна, где ограничивают передвижение невакцинированных граждан. Антиковидные меры во всех государствах довольно схожи: ограничение числа социальных контактов и вакцинация. Правительство каждой страны ужесточает и ослабляет ограничения в зависимости от обострения или стабилизации ситуации с вирусом внутри государства.

Обязательная вакцинация в Америке и санитарные паспорта в Канаде

В США, где тоже сейчас новая волна заболеваемости, власти ряда штатов вводят дополнительные меры, призванные подстегнуть процесс вакцинации. Коронавирус там активно распространяется, каждый день регистрируются десятки тысяч новых зараженных.

Так, мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию для всех муниципальных служащих. Тем, кто откажется прививаться, грозит увольнение. Перед таким же выбором поставлены пожарные и полицейские.

Привитых граждан в стране уже в десять раз больше тех, кто отрицает необходимость вакцины. Врачи приводят статистику: чем больше вакцинированных, тем меньше смертей от Сovid-19, – и требуют от властей ужесточить меры. Недавно Центр по контролю и профилактике заболеваний одобрил вакцинацию детей от 5 лет и старше.

Привитых граждан в США уже в десять раз больше тех, кто отрицает необходимость вакцины Фото: © ИА «Татар-информ»

Белый дом пытается ввести обязательную вакцинацию и во всех крупных компаниях страны. Согласно новой инициативе, c января там, где работает больше ста человек, все сотрудники должны либо привиться, либо каждую неделю делать тесты за свой счет. Нарушители заплатят штраф до 14 тысяч долларов и будут уволены.

В Канаде заболеваемость достигла майских показателей, а смертность поднялась до уровня февраля. В связи с этим было принято решение ввести обязательную вакцинацию для медработников, сотрудников правоохранительных органов и представителей некоторых других профессий.

Также введены санитарные паспорта, без которых нельзя ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы. А национальный парламент принял постановление, согласно которому попасть в его здание могут только полностью вакцинированные граждане. Это требование распространяется и на депутатов.

«Нулевая терпимость» Китая: нужно ли прививать трехлеток?

В зоне риска новой волны коронавируса оказался даже Китай, который, казалось бы, уже справился с этим опасным заболеванием. В 19 провинциях из 31, по данным Национальной комиссии здравоохранения, в октябре были выявлены случаи коронавируса.

Каждый день в Поднебесной регистрируют несколько десятков случаев в день на всю полуторамиллиардную страну. Это число ничтожно по сравнению с другими странами, где ежедневно выявляют десятки тысяч заболевших. Но для Китая такие показатели уже критичны. Страна продолжает жить в ограничениях с почти закрытыми границами, с жестким пограничным контролем и с длительным карантином для въезжающих из-за рубежа.



Пекин придерживается подхода «нулевой ковид». Стратегия, направленная на полное и окончательное искоренение вируса в пределах границ Китая, означает, что даже несколько случаев заражения будут рассматриваться как потенциальная и при этом серьезная угроза.

Пекин придерживается подхода «нулевой ковид»: стратегия направлена на полное и окончательное искоренение вируса в пределах границ Китая Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В последние дни меры в очередной раз ужесточили. Целые кварталы закрывают на карантин при малейшем подозрении. Выйти за продуктами может один человек из семьи раз в два дня после сдачи двух ПЦР-тестов. Важно, что инициативу сверху поддерживают снизу. В уезде Яньшань из-за одного зараженного тесты уже сдали 400 тысяч человек. Добровольно стоят в огромных очередях. Пункты работают даже ночью.



Во всех регионах, есть там вирус или нет, мощно идет вакцинация и ревакцинация тех, кто занят в сфере обслуживания. Порога коллективного иммунитета в 80% привитых намерены достичь в декабре. Стали прививать уже и детей от 3 до 11 лет, добровольно и с согласия родителей.

В Западной Европе вводят QR-коды и отменяют ярмарки

Европа также вводит новые ковид-ограничения и ужесточает уже существующие. В Бельгии, где бушует четвертая волна коронавируса, существенно расширяют список заведений, куда не попасть без QR-кода. В Нидерландах неделю назад общепит и продуктовые магазины обязали закрываться в восемь вечера, а магазины с товарами не первой необходимости – в шесть.

Австрия с начала этой недели ушла уже на четвертый по счету локдаун. Все массовые мероприятия под запретом. Отели, торговые центры, ярмарки закрыты. Из дома можно выйти только по уважительной причине. Ограничения планируют снять к Рождеству, но только для привитых.

Власти Франции в преддверии рождественских каникул снова вводят масочный режим на улицах и усиливают проверку санитарных пропусков, а также приглашают уже привитых на повторную вакцинацию. В воскресенье в стране объявили о начале пятой волны пандемии, однако про локдаун пока не говорят.

В Италии расширили сферу применения ковид-сертификатов: теперь работники как государственного, так и частного сектора должны предъявить QR-код вакцинации, чтобы попасть на рабочее место. Коды также необходимы для посещения культурных учреждений и массовых мероприятий, даже на открытом воздухе, и для проезда на транспорте дальнего следования.

Ранее ковид-сертификаты были нужны лишь для работников и студентов вузов, а для врачей была введена обязательная вакцинация.

В районах Германии, где за последнее время выросла заболеваемость, также ввели серьезные ограничения для непривитых. Им не разрешают посещать общественные учреждения, заведения общепита и массовые мероприятия. В ближайшее время в стране могут ввести ежедневные тесты на коронавирус на рабочем месте для непривитых. Кроме того, невакцинированным работникам предлагают не оплачивать больничный при заражении Covid-19.

Германия тоже не исключает введения полного локдауна. Пока известно, что в Берлине на рождественские ярмарки будут пускать только по куар-кодам. В Баварии ярмарки и вовсе отменяют.

Восточная Европа: национальный локдаун и красный уровень опасности

В Восточной Европе заболеваемость коронавирусом вошла в фазу резкого роста, а в некоторых странах она достигла самых высоких показателей. Это вынуждает власти вводить дополнительные ограничения.

К наиболее жестким мерам прибегли власти Латвии, где с 21 октября по 15 ноября действовал общенациональный локдаун. На это время запретили проведение любых массовых мероприятий и ввели комендантский час с 20.00 до 5 утра.

Сейчас все очные мероприятия и услуги доступны только в «зеленом режиме», то есть при предъявлении посетителями ковид-сертификатов. А торговые центры и вовсе должны закрываться в выходные и праздничные дни. Кроме того, вступило в силу требование об обязательной вакцинации всех работников в госсекторе, а к занятым в частном секторе требования прививаться расширены.

Власти Литвы, где темпы распространения инфекции также почти достигли самых высоких показателей, рассматривают законопроект, согласно которому служащие, работники предприятий и студенты вузов, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут за свой счет проходить регулярное тестирование на коронавирус. А для людей старше 75 лет, которые пройдут полный курс вакцинации до 1 декабря, введена поощрительная выплата в размере €100.

В Румынии, где уровень заболеваемости вдвое превысил показатели прошлого года, а вакцинацию прошли всего 29% населения, власти сделали прививочные сертификаты обязательным условием посещения массовых мероприятий и мест массового скопления людей.

В Бухаресте закрыты рестораны, бары и дискотеки, театры, кинотеатры и концертные залы. Власти объявили об обязательном повсеместном ношении защитных масок и сообщили, что готовят предложение о введении комендантского часа.

В США и Китае одобрена вакцинация детей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Максимальное число заболевших и летальных исходов на днях было зафиксировано и на Украине. За последние две недели заболеваемость выросла на 69%, при этом вакцинированы в стране всего 15% населения.

В результате в ряде областей введен красный уровень эпидемической опасности. В красной зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общепита, запрещено посещение учебных заведений. Для сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных отделений, местных госадминистраций, заведений сферы образования вакцинация стала обязательной.