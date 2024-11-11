Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Обязаны провести достойно»: мэр Альметьевска дал поручения к 80-летию Победы
Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов дал ряд поручений к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На еженедельном общегородском совещании глава района отметил, что эта юбилейная дата — одно из важнейших событий предстоящего года.
«В работу должны быть включены все: 80-летие Великой Победы – важнейшее событие в календаре 2025 года, и мы обязаны провести его достойно», — отметил глава района.
Кроме того, Тимур Нагуманов поручил провести оценку состояния всех памятников и запланировать работы по косметическому ремонту там, где это необходимо.
Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане годом Защитника Отечества.
«В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества», — заявил Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»