«Обязаны провести достойно»: мэр Альметьевска дал поручения к 80-летию Победы

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов дал ряд поручений к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На еженедельном общегородском совещании глава района отметил, что эта юбилейная дата — одно из важнейших событий предстоящего года.

«В работу должны быть включены все: 80-летие Великой Победы – важнейшее событие в календаре 2025 года, и мы обязаны провести его достойно», — отметил глава района.

Кроме того, Тимур Нагуманов поручил провести оценку состояния всех памятников и запланировать работы по косметическому ремонту там, где это необходимо.

Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов объявил 2025 год в Татарстане годом Защитника Отечества.

«В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества», — заявил Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ.