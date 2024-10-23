«Обязана помогать бойцам»: жительница деревни из РТ готовит посылки друзьям сына

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Жительница деревни Вишневая Поляна Нурлатского района Татарстана Екатерина Картамышева отправляет посылки друзьям своего сына Виктора, который погиб в ходе специальной военной операции.

Семья Картамышевых восприняла утрату тяжело. Виктор был четвертым ребенком в семье с шестью детьми и единственным сыном. Окончил Нурлатский аграрный техникум, проходил службу в армии, работал сначала в Нурлате, в последние годы — в Казани. В 2023 году, подписав контракт, ушел на спецоперацию.

«Конечно, не хотели его отпускать. Он был помощником во всем. Когда собрался ехать в первый раз, я спрятала его военный билет. Однако он настоял на своем решении, во второй раз уже сделал дубликат документа. Служил в взводе противотанковых управляемых ракет, сначала принимал участие в обороне Крыма, затем их 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты направили в зону спецоперации. Дважды побывал в краткосрочном отпуске. В последний раз приезжал в марте. Решил уехать с сослуживцами из Самарской области, и, собирая тогда ему сумку, напекла домашней выпечки — курник, пирожки и прочее, положила и чак-чак. Он, уезжая, сказал: „Всё будет хорошо“.», — вспоминает женщина.

Друзья, служившие вместе с Виктором, поддерживают связь с Картамышевыми. Не раз они оказывали финансовую помощь, спрашивали, не нужно ли чего родителям их погибшего товарища.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«У нашего сына очень хорошие друзья. Смерть Виктора стала большой потерей и для них. Говорят, он не должен был погибнуть. Молодежи, пришедшей к ним в бригаду, сегодня его ставят в пример. Их командир должен был приехать на похороны Виктора, но опоздал на два дня. Тем не менее приехал, выразил соболезнования, посетил могилу Виктора, — продолжила Екатерина Ивановна. — Мы общаемся, эти ребята для меня такие же близкие, как мой сын. Хотелось им как-то помочь, поэтому и решила собирать посылки».

Сослуживцам она собрала и отправила уже пять посылок. Их она отсылает по почте. В посылку обычно кладет копченое и соленое сало, колбасу, сигареты, необходимые лекарства, чак-чак, перчатки, носки и многое другое.

«Когда мой сын служил, я так же делала. Только перед отправкой еще раз уточняю адрес, — пояснила Екатерина Александровна. — Посылка идет к ним порядка двух недель, бывало, что доходила и за девять дней».

«Получив посылку, друзья со словами благодарности присылают фотографии, мол, всё доставили. Все вместе угощаются гостинцами, которые я им отправила. Когда мы получаем от них весточку, очень радуемся. Как будто своему сыну посылку отправила. В первое время, когда Виктор только ушел, ему оказывали такую же помощь. Наверное, и сейчас там есть новички, пусть наша забота коснется и их тоже», — добавила она.

Картамышевы окружены вниманием и заботой, у них дочери, зятья, девять внуков. Один из зятьев, проживающий в Нурлате, вот уже два года также участвует в спецоперации. Недавно он приезжал в отпуск, сердце женщины наполнено переживаниями и за него.

«Переживаю за всех, хочу, чтобы вернулись живыми и здоровыми. Они ведь все чьи-то сыновья, мужья, близкие. А посылки, пока жива, пока ноги ходят, и дальше буду собирать. Вот начала готовить еще одну, наверное, на днях и отправлю. Я обязана помогать бойцам», — заключила Картамышева.