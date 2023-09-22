Объявлены результаты конкурса именной стипендии Ак Барс Банка

Фото: пресс-служба ПАО «Ак Барс» Банк

21 сентября в офисе «Лучше» Ак Барс Банка в Казани прошла церемония вручения именных стипендий банка для студентов вузов и колледжей. Всего в ежегодном конкурсе именной стипендии приняли участие 415 студентов из 47 учебных заведений. В год 30-летия Ак Барс Банка было принято решение увеличить количество стипендиатов с 20 до 30 человек.

10 студентов колледжей и 20 студентов вузов будут получать стипендию в размере 2500 и 5000 рублей на протяжении 2023–2024 учебного года. Стипендия выплачивается в течение 10 месяцев — с сентября по июнь.

«Конкурс проходил в два этапа. Первым этапом была подача заявки на сайте Ак Барс Банка, вторым — отправка портфолио. Студенты обязательно прикрепляли свою зачетную книжку и достижения: грамоты, дипломы, научные работы. На данный момент примерно 40% из всех стипендиатов трудоустроено в Ак Барс Банке или находятся в процессе трудоустройства», — рассказала ведущий специалист по работе с учебными заведениями Ак Барс Банка, Полина Кирьянова.

«Я собрала все свои награждения за последние 2 года и направила на конкурс. В основном это были научные статьи по теме информационных технологий», — делится опытом студентка 4-го курса КНИТУ-КАИ Дарья Григорьева.

«Обучаюсь на специальности экономической безопасности. Уже 5 лет участвую во всероссийских и международных олимпиадах и являюсь дважды стипендиатом Правительства Российской Федерации. Меня очень удивило, что есть стипендии от такой крупной компании. А стажировка — это очень крутая возможность для старта своей карьеры», — прокомментировала Елизавета Плохих, студентка Ульяновского государственного университета. Реклама. ПАО «Ак Барс» Банк