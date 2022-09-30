Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик») подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

Перед подведением итогов прошла пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендах и технологиях, а также прогнозах развития ИТ.

«Вместе с вами за 11 лет существования конкурса нам удалось значительно приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях. Проекты, которые приходят на конкурс со всей России, служат основой для цифровой трансформации общества. Каждый новый конкурс дает нам новые идеи для их дальнейшей реализации. Благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе “Ростелеком” может воплощать в жизнь самые сложные проекты», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подано 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.

«Для нас крайне важно, что конкурс и наша специальная номинация помогли привлечь внимание журналистов со всей России к темам цифровизации и умных городов. Решения Systeme Electric помогают людям и компаниям сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность и безопасность бизнеса, а главное, обеспечивать доступ к электроэнергии, который является базовой гуманитарной потребностью для каждого человека. В этом году мы трансформировались в российскую производственную компанию и видим свою основную задачу в локализации цифровых решений для технологического суверенитета нашей страны», — подчеркнул генеральный директор Systeme Electric Алексей Кашаев.

Материалы журналистов на федеральном уровне в основных и специальных номинациях оценивали Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily; Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК; Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»; Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»; Сергей Половников — руководитель Content Review; Александр Янкевич — главный редактор и руководитель порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»; Наталия Деянова — заместитель генерального директора по маркетингу и цифровым коммуникациям Systeme Electric; Кристина Быковская — руководитель направления по внешним коммуникациям Systeme Electric.

«Тема телекома и ИТ не такая простая, как может показаться со стороны. Журналисту требуется не только вникнуть в тему, пообщаться со специалистами, но и пойти дальше. Отрадно, что с каждым годом работы, подаваемые на конкурс, становятся более глубокими и проработанными. Региональная отраслевая журналистика, на мой взгляд, совершенно несправедливо игнорируется на федеральном уровне, и очень приятно, что “Ростелеком” проводит подобный конкурс. Он позволяет не только взглянуть со стороны на нашу индустрию, но и открывает новые имена. Надеюсь, что в следующем году мы увидим еще больше качественных и интересных публикаций, репортажей и роликов», — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

Победителями федерального этапа конкурса в пяти номинациях стали:

Номинация «Печатная пресса»: Коваленко Артем, журнал «Эксперт-Урал»;

Журавлева Ольга, ИД «Липецкая газета»;Афанасьев Евгений, журнал IT-News+.

Номинация «Телевидение»: Ефимова Эльвира, телеканал «Енисей»; Истратова Любовь, ГТРК «Россия. Владимир»;Талалай Екатерина, Амурское областное телевидение.

Номинация «Радио и подкасты»:Тверитнев Анатолий, аудиоподкаст «Нейро Английский»; Черепок Антон, Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда»;Романовская Дина, ГТРК «Ставрополье»: радио «Россия».

Номинация «Интернет-СМИ»: Борисова Кристина, Прессапарте/Pressaparte.ru; Хромова Светлана, ИА «Пенза-Пресс»; Мальцева Юлия, 72.ру.

Номинация «Социальные медиа»: Волошинова Вера, блог «Живой Ростов»; Анпилогова Анастасия, «Яндекс.Дзен»; Перфильев Никита, канал Technomode.

Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны публикации Бондаревской Олеси, журнал «Татарстан» и Горбань Натальи, газета «Дело».

В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации Кравченко Екатерины, газета «Город N» и Кондратьевой Матрены, республиканская общественно-политическая газета «Якутия».

Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области. Официальный сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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