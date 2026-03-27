Объявлены победители регионального этапа VII сезона конкурса «Театральное Приволжье»

В новом здании театра имени Камала в Казани объявили победителей регионального этапа VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Они представят республику на окружном этапе.

«Уже седьмой год проводится фестиваль «Театральное Приволжье». Каждый раз мы болеем за каждого из вас. Ценно, какие мысли вы доносите через свои постановки, работаете над своей ролью, какие эмоции переживаете сами. Желаю вам свою искренность и непосредственность сохранить на долгие годы», – обратилась к финалистам и победителям республиканского этапа замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Среди детских коллективов победителем стала казанская детская театральная студия «Апуш» с татарским спектаклем «Однажды на ярмарке», а среди молодежных театров – «Стройотрядовцы», представляющие республиканское отделение движения Российских студенческих отрядов с постановкой «Все мы...».

«В основе сюжета нашего спектакля – стройотряд, который приезжает на целину и работает в совхозе. Но в коллективе возникают разногласия. Одни считают, что нужно как можно быстрее закончить работу и получить деньги, вторые – что нужно подойти к этому ответственно и с душой. Главная мысль – труд сплочает и объединяет всех нас, делает лучше и сильнее», – рассказал в беседе с «Татар-информом» исполнитель одной из главных ролей в постановке, студент КГМУ Карим Сагидов.

Всего на фестиваль в этом году поступило 150 заявок от детских и молодежных театров.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится ежегодно под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.