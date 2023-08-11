Объявлены победители конкурса «Таткрафт 3.0. Финал»

Подведены итоги конкурса «Таткрафт 3.0 Финал», организованного проектом «Миллиард.Татар». Его участники построили в виртуальной реальности игры Minecraft более 260 различных объектов по всему Татарстану – от обычных «хрущевок» до огромных спортивных арен и сложнейших архитектурных строений, как новый театр им. Г.Камала. Это рекордный показатель по СНГ за все время существования проекта Build The Earth.

Первое место в конкурсе завоевал Артем «Slite» Леонтьев, серебро получила анонимная участница под ником «DixieCyanide», тройку победителей замыкает Богдан «spongeees» Ганеев. Призовой фонд конкурса составил рекордные 40 тыс. рублей. Награждение призеров состоится 15 августа.