В Казани назвали победителей детско-юношеского конкурса современной хореографии

Впервые в рамках фестиваля современной хореографии #StagePlatforma состоялся первый региональный детско-юношеский конкурс исполнителей. Юные дарования Поволжья оценивались в двух возрастных категориях – «Дети» и «Юниоры».

В первой группе победу завоевала жительница Казани Дарина Абзалутдинова (10 лет) с номером «Мотылек». Первое место в возрастной категории «Юниоры» разделили между собой Рузана Шамеева из Мамадыша и дуэт Полины Пушкиной и Аделины Чемодуровой из Казани.

Ребят оценивало компетентное жюри, куда вошли заслуженный артист России и Татарстана, премьер ТАГТОиБ им.Джалиля Артем Белов, хореограф, ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, хореограф, участник творческой группы «Алиф» Марсель Нуриев.

«Ценно то, что дети вдохновлены возможностью проявить свои способности на подобных конкурсах. Конечно, они делают только первые шаги в области современной хореографии – ощущается влияние шоу “Танцы” на ТНТ. Тем не менее, хочется особенно отметить работу педагогов, которые умело ставят хореографию, делая акцент на сильных сторонах своих воспитанников и скрывая их недостатки», – поделился мнением Олег Габышев.

Он подчеркнул, что было сложно оценивать в одной категории соло и дуэты. Последние всегда смотрятся выигрышней, в то время как на долю первых выпадает непростая задача только на себе и своей пластике концентрировать внимание зрителя. Именно поэтому было решено назначить сразу двух победителей в категории «Юниоры».

Жюри также отметили дипломами работу педагогов Марины Касимовой за подготовку номера «Мотылек» (в категории «Дети») и Ксении Алексеевой (в категории «Юниоры») за подготовку номеров финалистов «Сновидение» Элины Захаровой, «Застывший миг» Лилианы Нгуен и «Метаморфоза» Рузаны Шамеевой (совместно с Лианой Фроловой).