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Объявлены кандидаты на соискание государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая
В министерстве культуры РТ комиссия по присуждению государственной премии имени Габдуллы Тукая определила список кандидатов на соискание премии в 2024 году.
В списке - 10 имен. На получение главной премии Татарстана в области литературы и искусства в этом году претендуют: спектакль «Альфия» театра кукол «Экият», писатели Рафис Курбан, Борис Вайнер и Лаис Зулькарнай, композиторы и музыканты Риф Гатауллин, Эльмир Низамов, Миляуша Таминдарова, художники Рабис Салахов, Кадим Джамитов, а также тандем фотографов Рамиля Гали и Евгения Канаева.
По традиции имена лауреатов будут объявлены 26 апреля - в день рождения Габдуллы Тукая.
Рузиля Мухаметова
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