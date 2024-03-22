Объявлены кандидаты на соискание государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая

В министерстве культуры РТ комиссия по присуждению государственной премии имени Габдуллы Тукая определила список кандидатов на соискание премии в 2024 году.

В списке - 10 имен. На получение главной премии Татарстана в области литературы и искусства в этом году претендуют: спектакль «Альфия» театра кукол «Экият», писатели Рафис Курбан, Борис Вайнер и Лаис Зулькарнай, композиторы и музыканты Риф Гатауллин, Эльмир Низамов, Миляуша Таминдарова, художники Рабис Салахов, Кадим Джамитов, а также тандем фотографов Рамиля Гали и Евгения Канаева.

По традиции имена лауреатов будут объявлены 26 апреля - в день рождения Габдуллы Тукая.

Рузиля Мухаметова