Объявлены итоги первого конкурса имени Роберта Миннуллина

В Казани впервые прошел конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Миннуллина. Конкурс был организован Министерством культуры РТ совместно с Союзом писателей РТ и стартовал в начале прошлого месяца.

«Я не устану повторять, что самое большое наше достояние — это наша память. Я думаю, что сохранение памяти о людях, которые внесли огромный вклад в культуру — святая обязанность живых. И такие мероприятия помогают в исполнении этой миссии», — уверена министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Чествование лауреатов состоялось в рамках квартальной коллегии Министерства культуры РТ. Лауреаты были награждены перед руководителями учреждений культуры, а также татарстанской интеллигенцией.

Церемонию награждения также посетила жена поэта Клара Миннуллина. «Если человека помнят — значит, что он жив. Этот конкурс — большая гордость для нашей семьи», — призналась она.

Клара Миннуллина отметила что сама вошла в оценочную комиссию, и ознакомилась со всеми произведениями, которые были представлены на конкурсе.

«Я искал в этих произведениях образы, стили, рифмы, близкие моему мужу. Надо сказать, что заявок было много. Я рада этому и, надеюсь, что конкурс станет ежегодным», — отметила Миннуллина.

Министр культуры добавила, что пока есть детская литература — у народа есть будущее.

Лауреаты конкурса были объявлены в четырех номинациях: «Лучшее прозаическое произведение для детей или юношества», «Лучший комикс», «Лучший скетч» и «Лучшее детское стихотворение». Общий призовой фонд составил 900 тыс. рублей.

Напомним, широкой общественности Роберт Миннуллин был известен как автор множества стихов, песен, произведений для детей. За книгу «Самое большое яблоко в мире» (1992) поэт был удостоен международной литературной награды — почетного диплома имени Ганса Христиана Андерсена, а его имя занесено в Почетный список Андерсена.