Объявлена дата массовой реконструкции боев за Казань 1918 года на горе Соколка

В Верхнем Услоне, на горе Соколка, в ближайшую субботу, 17 августа, пройдет ставшая уже традиционной для конца лета военно-историческая реконструкция «Рождение непобедимой и легендарной» – постановка-визуализация, посвященная зарождению Красной Армии. Вход на площадку мероприятия свободный, сообщили на пресс-конференции в «Татар-информе».

В 10 часов утра участники зрелищного действа проведут репетицию – в костюмах, с орудиями, лошадьми. Само масштабное действие начнется в 14.00.

Проводит массовое зрелищное мероприятие военно-исторический клуб «Витязь» и Национальный музей Республики Татарстан. В этом году в нем примут участие не менее 150 человек из разных военно-исторических клубов Поволжья, 12 конных и, конечно, историческая техника, которая будет производить выстрелы.

«В этом году мы опять вернулись в 1918 год. Собственно говоря, Верхний Услон, гора Соколка сыграли свою роль именно в это время. Мы покажем не только один бой, как это делали раньше, времен, когда красные силы освобождали или захватывали гору Соколка (кому как понравится), мы покажем в одном, условно говоря, спектакле военно-исторической реконструкции несколько событий, которые проходили на момент захвата горы Соколка Верхнего Услона частями чехословатского корпуса 5-6 августа, мы покажем несколько боев, которые происходили в межпериод – например, был интереснейший бой 12 августа, когда в ходе встречного столкновения погибло два знаковых человека с двух сторон. С одной стороны погиб Юдин, а с белой стороны погиб майор Благотич, герой белого движения. И покажем непосредственно события, когда гора Соколка была взята войсками Красной Армии», – рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ и режиссер-постановщик реконструкции Владислав Хабаров.

В промежутке, отметил он, в небольших сценах реконструкторы покажут, чем это время было для местных жителей, крестьян, которые наблюдали смену власти и как это на них отражалось.

«Люди, которые придут на нашу реконструкцию, узнают историю не только одного конкретного момента, а нескольких. И в своем рассказе я буду упоминать близлежащие населенные пункты: что в это время происходило в Нижнем Услоне, в Морквашах, на реке Сулица, в Свияжске… Все это будет в контексте 1918 года», – добавил Хабаров.

После утренней репетиции боев с 11:00 начнут работать для гостей многочисленные интерактивные зоны, в том числе военно-призывной пункт начала ХХ века. В полдень начнется концерт, в 13.30 состоится официальное открытие мероприятия, а затем и сама реконструкция. Завершится день награждением участников военно-исторической реконструкции (с 15.00) и фотоснимками на память.