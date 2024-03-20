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Политика 20 марта 2024 19:27

Объявленный персоной нон грата дипломат РФ должен покинуть Молдавию в течение 72 часов

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Министерство иностранных дел Молдавии накануне объявила одного российского дипломата персоной нон грата – он должен будет покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно обычным нормам, в течение 72 часов», – ответил генсекретарь МИД Молдавии Михай Мыцу на вопрос журналистов о сроках высылки.

Ранее внешнеполитическое ведомство республики выразило протест и заявило о высылке сотрудника российского посольства из-за проведения выборов Президента России на территории непризнанного Приднестровья.

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