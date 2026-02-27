news_header_top
27 февраля 2026 14:25

Объявлен второй мартовский соперник сборной России

Фото: rfs.ru

Российский футбольный союз определился с двумя спаррингами на предстоящий мартовский сбор. Вторым соперником национальной команды станет сборная Мали. Товарищеский матч пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее в пятницу РФС объявил, что 26 марта российская команда встретится с Никарагуа. Таким образом, подопечные Валерия Карпина проведут два контрольных матча в рамках подготовки к официальным турнирам, участие в которых пока остается под вопросом из-за действующих санкций.

Напомним, с конца февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований. В последних товарищеских встречах, состоявшихся в ноябре, россияне сыграли вничью с Перу (1:1) и уступили Чили (0:2). Матч с Мали станет для команды Карпина очередной возможностью проверить свои силы в условиях ограничений.

#сборная России по футболу
