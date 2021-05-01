news_header_top_970_100
Минниханов и Хуснуллин побывали во введенном в эксплуатацию доме ЖК «МЧС»
Минниханов и Хуснуллин побывали во введенном в эксплуатацию доме ЖК «МЧС»
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 мая 2021  02:24
Эльвира Мухаметдинова

В аэропорту «Бегишево» появится новый командно-диспетчерский пункт

news_top_970_100

В аэропорту «Бегишево» планируют построить новый командно-диспетчерский пункт. Пока объявлен тендер на выполнение проектно-изыскательских работ, максимальная стоимость контракта составляет 18,5 млн рублей.

Командно-диспетчерский пункт общей площадью 1242 кв. метра будет состоять из вышки, дизельной электростанции, контрольно-пропускного пункта и парковки. Фасад здания должен быть оформлен таким образом, чтобы отраженные солнечные лучи не ослепляли пилотов.

Сроком выполнения контракта установлено 15 сентября 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что этом году планируется завершить реконструкцию второй очереди аэропортового комплекса «Бегишево». В частности, предусмотрены замена периметрового ограждения аэропорта и оснащение его техническими средствами охраны, строительство патрульной дороги.

аэропорт бегишево тендер
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное