В аэропорту «Бегишево» появится новый командно-диспетчерский пункт

В аэропорту «Бегишево» планируют построить новый командно-диспетчерский пункт. Пока объявлен тендер на выполнение проектно-изыскательских работ, максимальная стоимость контракта составляет 18,5 млн рублей.

Командно-диспетчерский пункт общей площадью 1242 кв. метра будет состоять из вышки, дизельной электростанции, контрольно-пропускного пункта и парковки. Фасад здания должен быть оформлен таким образом, чтобы отраженные солнечные лучи не ослепляли пилотов.

Сроком выполнения контракта установлено 15 сентября 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что этом году планируется завершить реконструкцию второй очереди аэропортового комплекса «Бегишево». В частности, предусмотрены замена периметрового ограждения аэропорта и оснащение его техническими средствами охраны, строительство патрульной дороги.