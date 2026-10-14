Объявлен старт конкурса на присуждение премии им. Мусы Джалиля

Объявлен старт конкурса по присуждению Республиканской премии им. Мусы Джалиля 2026-2027 годов. Заявки будут приниматься до 30 ноября 2026 года.

«Премия действительно очень престижная. Каждый обладатель этой премии, уверен, ею гордится. Надеюсь, что в этом году мы получим большое количество заявок. Экспертному совету, комиссии придется, как и в предыдущие годы, очень непросто. Надеюсь, что будет красивая церемония вручения этой премии. Всех приглашаем присоединиться и подать заявку», – сказал на пресс-конференции в «Татар-информе» министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Конкурс проводится в семи направлениях: литература, музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, кино, журналистика и «телеискусство», общественная деятельность.

Участниками могут стать молодые люди до 35 лет и молодежные коллективы, где 70% составляет молодежь в возрасте до 35 лет.

В заявку входят ходатайство о выдвижении работы, а также пакет документов с краткой аннотацией, справка о дате и месте выдвижения, материалы о широком общественном признании, а также материалы, характеризующие вклад автора в создание работы, и коллегиальное решение организации, которая выдвигает работу. При выдвижении нескольких работ от одной организации на каждую работу подается отдельное ходатайство.

Подробнее о порядке подачи заявки можно узнать на платформе «Университет талантов».

«Признание заслуг важно для любого человека. Это особенно важно для творческого человека, который всегда находится в поиске и сомнениях. Это особенно важно для молодого человека, потому что, когда ты только начинаешь свой путь, очень важно, чтобы тебя поддерживали и в тебя верили», – отметил член Комитета по присуждению Республиканской премии им. Мусы Джалиля, Лауреат Премии 2014-2015 годов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Эльмир Низамов.

Победителей объявят в феврале 2027 года, ко дню рождения Мусы Джалиля. Будет избрано четыре лауреата, каждый из которых получит диплом, знак, почетное звание и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.