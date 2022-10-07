Стартовал прием заявок на питчинг проектов кинопремии «Алтын тәлинкә»

В Казани стартует III Межрегиональная кинопремия «Алтын тәлинкә». Проект стартует с питчинга для региональных кинопроектов.

В мероприятии могут принять участие лица старше 18 лет, причем заявителем может выступать сценарист, режиссер или продюсер из региона РФ в возрасте до 35 лет. Заявку можно заполнить на сайте кинопремии.

На этот раз работы принимаются в пяти категориях – игровой полный и короткий метры, документальное и анимационное кино, а также сериал. При этом проект может находиться как на стадии разработки, так и завершения производства. Для сериала это может быть заявка на развитие, производство или завершение.

Общий призовой фонд питчинга составляет 850 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 10 ноября этого года. Сам питчинг пройдет в Казани в декабре.

«Изначально кинопремия была создана для того, чтобы выявить, замотивировать, наградить лучших представителей регионального кино. Что касается масштаба, он сразу был сконцентрирован вокруг регионов России. На сегодняшний момент можем сказать, что прирастает и целевая аудитория проекта, и расширяется его география», – рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Она подчеркнула, что в этом году премия впервые поддерживает региональное кино еще на этапе завершения производства. «Сейчас мы также внедрили категорию проектов на старте и сериальную продукцию, увеличив таким образом палитру регионального кинотворчества, но оставив проект межрегиональным. Плюс – увеличился призовой фонд всей кинопремии по всем позициям», – резюмировала собеседница агентства.

На официальном сайте кинопремии продолжается прием заявок на экспертный и зрительский туры «Алтын тәлинкә».

Автором и инициатором межрегиональной кинопремии выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.