Объявлен список номинантов премии «Золотой глобус»

Американская премия «Золотой глобус» объявила своих номинантов. Лидером по числу номинаций стал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Лучшая драма:

«Франкенштейн»;

«Гамнет»;

«Простая случайность»;

«Секретный агент»;

«Сентиментальная ценность»;

«Грешники».

Лучшая комедия или мюзикл:

«Голубая луна»;

«Бугония»;

«Марти великолепный»;

«Метод исключения»;

«Битва за битвой»;

«Новая волна».

Лучший анимационный фильм:

«Арко»;

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»;

«Элио»;

«Кей-поп-охотницы на демонов»;

«Маленькая Амели»;

«Зверополис 2».

Лучший иностранный фильм:

«Простая случайность»;

«Метод исключения»;

«Секретный агент»;

«Сентиментальная ценность»;

«Сират»;

«Голос Хинд Раджаб».

Лучший актер (драма):

Джоэл Эджертон – «Сны поездов»;

– «Сны поездов»; Оскар Айзек – «Франкенштейн»;

– «Франкенштейн»; Дуэйн Джонсон – «Крушитель»;

– «Крушитель»; Майкл Б. Джордан – «Грешники»;

– «Грешники»; Вагнер Мура – «Секретный агент»;

– «Секретный агент»; Джереми Аллен Уайт – «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

Лучшая актриса (драма):

Джесси Бакли – «Гамнет»;

– «Гамнет»; Дженнифер Лоуренс – «Умри, моя любовь»;

– «Умри, моя любовь»; Ренате Реинсве – «Сентиментальная ценность»;

– «Сентиментальная ценность»; Джулия Робертс – «После охоты»;

– «После охоты»; Тесса Томпсон – «Гедда»;

– «Гедда»; Ева Виктор – «Прости, детка».

Лучший актер (комедия или мюзикл):

Тимоти Шаламе – «Марти Великолепный»;

– «Марти Великолепный»; Джордж Клуни – «Джей Келли»;

– «Джей Келли»; Леонардо Ди Каприо – «Битва за битвой»;

– «Битва за битвой»; Итан Хоук – «Голубая луна»;

– «Голубая луна»; Ли Бён-хон – «Метод исключения»;

– «Метод исключения»; Джесси Племонс – «Бугония».

Лучшая актриса (комедия или мюзикл):

Роуз Бирн – «Я бы тебя пнула, если бы могла»;

– «Я бы тебя пнула, если бы могла»; Синтия Эриво – «Злая: Часть 2»;

– «Злая: Часть 2»; Кейт Хадсон – «Мелодия их мечты»;

– «Мелодия их мечты»; Чейз Инфинити – «Битва за битвой»;

– «Битва за битвой»; Аманда Сайфред – «Завещание Анны Ли»;

– «Завещание Анны Ли»; Эмма Стоун – «Бугония».

Лучший актер второго плана:

Бенисио Дель Торо – «Битва за битвой»;

– «Битва за битвой»; Джейкоб Элорди – «Франкенштейн»;

– «Франкенштейн»; Пол Мескаль – «Гамнет»;

– «Гамнет»; Шон Пенн – «Битва за битвой»;

– «Битва за битвой»; Адам Сэндлер – «Джей Келли»;

– «Джей Келли»; Стеллан Скарсгард – «Сентиментальная ценность».

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант – «Крушитель»;

– «Крушитель»; Эль Фаннинг – «Сентиментальная ценность»;

– «Сентиментальная ценность»; Ариана Гранде – «Злая: Часть 2»;

– «Злая: Часть 2»; Инга Ибсдоттер Лилеас – «Сентиментальная ценность»;

– «Сентиментальная ценность»; Эми Мэдиган – «Оружия»;

– «Оружия»; Тейана Тейлор – «Битва за битвой».

Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон – «Битва за битвой»;

– «Битва за битвой»; Райан Куглер – «Грешники»;

– «Грешники»; Гильермо дель Торо – «Франкенштейн»;

– «Франкенштейн»; Джафар Панахи – «Простая случайность»;

– «Простая случайность»; Йоаким Триер – «Сентиментальная ценность»;

– «Сентиментальная ценность»; Хлоя Чжао – «Гамнет».

Лучший сценарий:

«Гамнет»;

«Простая случайность»;

«Марти Великолепный»;

«Битва за битвой»;

«Сентиментальная ценность»;

«Грешники».

Лучший саундтрек:

Александр Деспла – «Франкенштейн»;

– «Франкенштейн»; Людвиг Горанссон – «Грешники»;

– «Грешники»; Джонни Гринвуд – «Битва за битвой»;

– «Битва за битвой»; Кандин Рай – «Сират»;

– «Сират»; Макс Рихтер – «Гамнет»;

– «Гамнет»; Ханс Циммер – «Формула-1».

Лучшие кинематографическое достижение и кассовые сборы:

«Аватар: Пламя и пепел»;

«Формула-1»;

«Кей-поп-охотницы на демонов»;

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»;

«Грешники»; «Оружия»;

«Злая: Часть 2»;

«Зверополис 2».

Лучший сериал (драма):

«Разделение»;

«Белый лотос»;

«Больница Питт»;

«Дипломатка»;

«Из многих»;

«Медленные лошади».

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

«Начальная школа «Эбботт»;

«Медведь»; «Хитрости»;

«Никто этого не хочет»;

«Убийства в одном здании»;

«Киностудия».

Лучший мини-сериал:

«Переходные возраст»;

«Во всём виновата она»;

«Умираю, как хочу секса»;

«Чёрное зеркало»;

«Чудовище внутри меня»;

«Девушка моего сына».

Лучший актер (сериал, драма):

Стерлинг Браун – «Рай»;

– «Рай»; Диего Луна – «Андор»;

– «Андор»; Гари Олдман – «Медленные лошади»;

– «Медленные лошади»; Марк Руффало – «Задание»;

– «Задание»; Адам Скотт – «Разделение»;

– «Разделение»; Ноа Уайли – «Больница Питт».

Лучшая актриса (сериал, драма):

Кэти Бейтс – «Мэтлок»;

– «Мэтлок»; Бритт Лауэр – «Разделение»;

– «Разделение»; Хелен Миррен – «Гангстерленд»;

– «Гангстерленд»; Белла Рамси – «Одни из нас»;

– «Одни из нас»; Кери Рассел – «Дипломатка»;

– «Дипломатка»; Рэй Сихорн – «Из многих».

Лучший актер (сериал, комедия или мюзикл):

Адам Броди – «Никто этого не хочет»;

– «Никто этого не хочет»; Стив Мартин – «Убийства в одном здании»;

– «Убийства в одном здании»; Глен Пауэлл – «Чед Пауэрс»;

– «Чед Пауэрс»; Сет Роген – «Киностудия»;

– «Киностудия»; Джереми Аллен Уайт – «Медведь»;

– «Медведь»; Мартин Шорт – «Убийства в одном здании».

Лучшая актриса (сериал, комедия или мюзикл):

Кристен Белл – «Никто этого не хочет»;

– «Никто этого не хочет»; Селена Гомес – «Убийства в одном здании»;

– «Убийства в одном здании»; Наташа Лионн – «Покерфейс»;

– «Покерфейс»; Дженна Ортега – «Уэнсдэй»;

– «Уэнсдэй»; Джин Смарт – «Хитрости»;

– «Хитрости»; Айо Эдебири – «Медведь».

«Золотой глобус» – ежегодная американская премия Голливудской ассоциацией иностранной прессы, которая присуждается за работы в кинофильмах и телевизионных картинах с 1944 года. Церемония награждения лауреатов пройдет 11 января 2026 года.

В прошлом году за победу в номинации «Лучший актер второго плана» боролся российский актер Юра Борисов, но уступил Кирану Калкину (младшему брату Маколея Калкина, известному по дилогии «Один дома»).

Наибольшее количество номинаций набрал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Арт-блокбастер уже признало нью-йоркское сообщество кинокритиков, а в своей рецензии мы скромно отметили, что «Битва» Андерсона грозит стать классикой.