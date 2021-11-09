Объявлен шорт-лист Республиканского журналистского конкурса «Культурное перо»

На сайте Министерства культуры РТ вывешен шорт-лист Республиканского журналистского конкурса «Культурное перо» («Мәдәният каләме»). Номинанты были отобраны из 78 заявок, поступивших от журналистов и блогеров со всего Татарстана.

Как отмечает пресс-служба ведомства, наибольшее количество республиканских СМИ заявились на номинацию «Родная деревня» — их 21. На номинацию «Величайшее богатство народа — его язык» поступило 18 заявок.

Итоги конкурса подведут в конце 2021 года. Общий призовой фонд составляет 650 тыс. рублей.

«Культурное перо», объявленное Министерством культуры РТ, проходит впервые. Целью конкурса является содействие профессиональному росту журналистов Татарстана, освещающих в своей деятельности сферу культуры, выявление и поощрение журналистов и блогеров, оказывающих наиболее конструктивное влияние на информационное развитие культурной сферы.