Объявлен сбор инициатив для включения в зимний туристический маршрут Татарстана

Госкомитет РТ по туризму объявил о сборе проектов и инициатив, которые войдут в зимний туристический маршрут сезона 2026–2027 годов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

К участию приглашаются предприниматели, организаторы мероприятий, учреждения культуры, туристические объекты и инициативные команды со всей республики.

Цель проекта – объединить наиболее интересные события, места и форматы досуга в единый маршрут, который поможет жителям и туристам планировать отдых, открывать новые направления и находить больше поводов для путешествий по Татарстану.

В программу могут войти фестивали, концерты, выставки, экскурсии, гастрономические мероприятия, спортивные события, семейные программы и другие форматы зимнего отдыха. Особое внимание уделяется инициативам из городов и районов республики, способным стать самостоятельным поводом для туристической поездки или дополнить программу путешествия.

Госкомитет по туризму ежегодно взаимодействует с организаторами крупных событий и поддерживает развитие туристических инициатив. Новый формат открытого сбора позволит расширить круг участников, познакомиться с проектами, которые ранее не были представлены в общей туристической повестке, и сформировать более полную картину событийного предложения Татарстана.

Для организаторов участие в инициативе – возможность представить свой проект для включения в зимний туристический маршрут республики и стать частью общей программы продвижения отдыха в Татарстане.

Предложить проект можно через специальную онлайн-форму. Организаторам необходимо указать информацию о мероприятии, его концепции, месте и сроках проведения, условиях участия и особенностях, которые могут заинтересовать жителей и гостей республики.

Сбор предложений открыт для проектов разного масштаба – от крупных событий до локальных инициатив. Поступившие заявки будут рассмотрены при формировании маршрута.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.