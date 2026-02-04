Объявлен прием работ на Всероссийскую литературную премию имени Ахмета Симаева

Фото: пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ

Духовное управление мусульман Московской области совместно с Полномочным представительством Республики Татарстан в Российской Федерации объявили о начале Всероссийской литературной премии имени Ахмета Симаева.

Премия учреждена для поддержки и развития литературного и журналистского творчества, направленного на укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание.

Конкурс проводится на всей территории России. К участию допускаются авторы в возрасте от 14 лет, проживающие в Российской Федерации. Работы принимаются на русском и татарском языках.

Заявки на участие принимаются до 15 марта.

Премия включает две номинации. В номинации «Поэзия» принимаются стихотворные произведения, посвященные теме Родины. В номинации «Журналистика» рассматриваются публикации, посвященные известным и малоизвестным фактам и героям Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо направить конкурсную работу, а также скан-копии заполненной и подписанной анкеты участника и согласия на обработку персональных данных на электронную почту premiasimaeva@yandex.ru.

Для подачи заявки потребуются следующие документы: анкета участника премии, согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних либо соответствующее согласие для несовершеннолетних.

Победителей и призеров определит жюри конкурса. Лауреаты получат ценные подарки.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к конкурсным работам, призовом фонде и составе жюри содержится в Положении о премии.