Объявлен победитель республиканской медиа-премии «Йолдыз»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объявлен победитель республиканской премии медиа достижений «Йолдыз». Лауреатом Гран-при премии и лучшим медийщиком Татарстана (по версии «Йолдыз») стала студентка Казанского (Приволжского) Федерального университета Аделина Киямова.

«Это точно стоило каждой бессонной ночи, в прошлом году я тоже была участницей премии, но не прошла даже на очные испытания, и я очень рада, что смогла за год пройти столь длинный путь. Я благодарна Всевышнему, моим близким, которые всегда поддерживали меня, а также моему медиацентру "Нетехнарь" и проекту "НаPRимер". Согласна со словами Регины Шагиевой (исполнительный директор Премии – прим. «Т-и»), медиа – это точно по любви!» – сказала Аделина Киямова.

Главную награду в специальной номинации «Открытие года» завоевала студентка Казанского инновационного университета им. Тимирясова Инна Лихачева.

Премия проходила по 11 номинациям: «Фотограф года», «Видеограф года», «Дизайнер года», «Руководитель года», специальная номинация «Открытие года», «Лучший социальный ролик», «Медиа ООВО года», «ВК группа года», «Телеграм-канал года», «Проект года» и гран-при «Медийщик года».

Участниками Премии становятся молодые медиаспециалисты, фотографы, видеографы, дизайнеры, руководители студенческих медиа, пресс-службы высших и профессиональных учебных заведений республики.

Церемония награждения прошла в казанском Культурном центре «Московский».