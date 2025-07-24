Объявлен набор волонтеров на финал нового общественного проекта ПФО «МолоТ»

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

С 6 по 10 августа в Перми, Молодёжной столице России, пройдёт финал общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ». В рамках подготовки к мероприятию открыт набор волонтёров-координаторов. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Проект объединит команды молодых специалистов из 14 регионов ПФО, представляющих предприятия реального сектора экономики. Участники будут соревноваться в спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.

Волонтёры будут сопровождать участников, помогать с навигацией, создавать атмосферу гостеприимства, информировать о правилах и инфраструктуре объекта, работать на стойках информации. Координаторам предстоит быстро ориентироваться в зонах доступа, списках гостей и локациях, где проходит программа.

Регистрация на волонтёрский корпус открыта до 27 июля по ссылке.

Добровольцы, прошедшие отбор, получат экипировку и благодарственные письма. Волонтёрам, работающим на территории курорта «Усть-Качка», предоставят проживание и трёхразовое питание, а также трансфер из Перми. Те, кто будет задействован на спортивных площадках города, обеспечиваются обедом, проживание организуют самостоятельно.

Организатором проекта выступает Правительство Пермского края под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«Главное новшество 2025 года – новый общественный проект для работающей молодежи "МолоТ". Он объединит команды предприятий реального сектора экономики, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах», – отметил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста», – добавил он.

Отметим, идея проекта появилась в апреле 2024 года во время встречи заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева с молодыми пермяками. Именно тогда председатель союза молодежи «Протон-ПМ» Ирина Кучумова предложила провести в Пермском крае туристический слет с участием всех регионов округа.

Проект «МолоТ» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».