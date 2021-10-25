Объявлен короткий список VIII Независимой литературной премии «Глаголица»

Стал известен short-list восьмого сезона Независимой литературной Премии «Глаголица». Список вывешен на официальном сайте Премии «Глаголица».

В него вошли 130 молодых писателей от 10 до 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, из Казани, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Ижевска и других населенных пунктов. Все они приглашены на участие в финальном очном этапе, который состоится в Казани в формате пятидневной литературной смены с 22 по 26 ноября.

В эти дни столица Татарстана соберет цвет российской детской литературы – известных писателей, членов жюри VIII Независимой литературной премии «Глаголица». Финалисты премии получат уникальную возможность пройти серию закрытых мастер-классов от именитых писателей, а казанцы и жители столицы смогут принять участие в открытых литературных мероприятиях.

Независимая литературная премия «Глаголица» – международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков со всего мира.

Создатель и организатор Премии «Глаголица» — благотворительный фонд «Счастливые истории».

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.