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СВО 28 января 2025 15:02

Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника героям спецоперации

Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет запустили всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции.

Мероприятие проводится совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по финансовому мониторингу, отмечают организаторы.

Помимо профессиональных скульпторов и архитекторов, в конкурсе могут принять участие все заинтересованные люди, в том числе сами ветераны спецоперации и их близкие.

Заполнить заявку и подробно узнать об условиях конкурса можно на сайте Федерального казначейства до 28 февраля по адресу roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/.

Победителя и дипломантов определит комиссия. В ее состав войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также сами организаторы конкурса. Итоги мероприятия предполагается подвести в марте этого года.

#памятник #спецоперация #конкурс
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