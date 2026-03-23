Объявлен конкурс на лучший девиз чемпионата СВО – 2026

Объявлено голосование за лучший девиз чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции – 2026. Принять участие можно до 26 марта в официальном сообществе «ВКонтакте», сообщают организаторы.

Поддержать можно тот вариант, который, по мнению голосующих, наиболее точно передаёт дух соревнований.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля. Он проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организаторами выступают Минпросвещения России, Правительство Республики Татарстан и Государственный фонд «Защитники Отечества». Федеральным оператором определён Институт развития профессионального образования, региональным – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.

Соревнования развиваются в рамках движения «Абилимпикс», которое реализуется по федеральному проекту «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».