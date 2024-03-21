Объявлен кастинг в школу «Салаватик»

Детские журналы «Салават купере» и «Сабантуй» объявляют кастинг для обучения в школе «Салаватик». На кастинг приглашаются дети в возрасте 4-8 лет. Отбор пройдет 8 апреля в здании АО «Татмедиа».

По словам организаторов, в школе «Салаватик» дети будут заниматься на уроках татарского языка, хореографии, актерского мастерства, вокала. Занятия проходят на татарском языке два раза в неделю. С детьми будут заниматься опытные педагоги. У обучающихся в школе будет возможность пройти отбор в группу «Салаватики». Все занятия бесплатные.

Для участия в кастинге ребенку необходимо разучить танец, песню на татарском языке (в сопровождении «минус» или акапельно), а также стихотворение на татарском языке. Для регистрации на кастинг, надо заполнить онлайн-анкету по ссылке.

Кастинг состоится 2 апреля в «Татмедиа» (Казань, ул. Декабристов, дом 2).