Объявлен дополнительный этап отбора худрука Казанского джаз-оркестра «Фантазия»

В Казани состоялся заключительный этап отбора художественного руководителя Казанского городского женского джаз-оркестра «Фантазия». Однако он оказался не последним – членами жюри было принято решение провести еще один отборочный тур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил член отборочной комиссии – худрук камерного оркестра La Primavera, народный артист РТ Рустем Абязов.

«Членам жюри не удалось прийти к общему мнению, и нами было принято решение провести суперфинал, по итогам которого мы определим победителя», – рассказал Абязов.

По словам маэстро, дополнительный этап запланирован на январь-февраль 2022 года.

Напомним, что среди претендентов на должность нового художественного руководителя джаз-оркестра – заслуженный артист РТ, концертмейстер оркестра «Фантазия» Алсу Галеева, народный артист РТ, заслуженный артист РТ, дирижер оркестра Культурного центра Министерства внутренних дел по РТ Марат Кадыров и старший преподаватель Казанского государственного института культуры, руководитель джазового квартета DR.Vаks Band, организатор и ведущий популярного джазового лектория «Казанская среда джаза» в Доме-музее Василия Аксенова в Казани Юрий Щербаков.

Помимо Рустема Абязова, отборочную комиссию составляют художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов «Казан нуры» Расим Ильясов, певица Лилия Чугунова, заслуженный артист РТ Анатолий Василевский, лауреат международных конкурсов Андрей Руденко. Вход на концерт по билетам и QR-кодам, сообщает Управление культуры Казани.