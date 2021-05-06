Объявлен детский IT-хакатон на соискание гранта Минкульта РТ

Объявлен республиканский конкурс «IT-хакатон — CULTURE OUTSIDE BORDERS» на соискание гранта Министерства культуры Республики Татарстан для оказания государственной поддержки молодежи, реализующим IT-проекты в сфере культуры в 2021 году.

«Хакатон организуется с целью стимулирования интереса детей к сфере информационных технологий, развития у детей навыков современного цифрового производства, навыков разработки мобильных и веб приложений и приобретения учащимися дополнительных профессиональных компетенций для реализации творческого потенциала и знаний в проектной деятельности по направлению IT технологии», — говорится в сообщении Минкульта РТ.

В хакатоне могут участвовать команды в составе от 3 до 5 человек. К участию приглашаются граждане России и иностранные граждане в возрасте от 13 до 17 лет.

Положение о конкурсе по ссылке.