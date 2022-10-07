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Ру Тат
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Общество
7 октября 2022  17:01

Объясняем.РФ: Ограничений по снятию денег со счета военнослужащих нет

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Ограничения по снятию денег с банковских счетов военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, нет. На этот вопрос ответили специалисты портала «Объясняем.РФ». 

«Ограничения по снятию наличных может вводить только банк, в котором открыт счет», – говорится в сообщении. 

Также на портале разъяснили, что делать, если при оформлении банковской карты ее привязали не к тому номеру телефона, который был нужен. Для решения этой проблемы гражданину нужно обратиться в отделение банка, выдавшего карту и сменить номер. При себе нужно иметь паспорт. 

Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии отделений банков в новых субъектах Российской Федерации. 

Референдумы по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.  

#мобилизация
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