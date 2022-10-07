Объясняем.РФ: Ограничений по снятию денег со счета военнослужащих нет

Ограничения по снятию денег с банковских счетов военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, нет. На этот вопрос ответили специалисты портала «Объясняем.РФ».

«Ограничения по снятию наличных может вводить только банк, в котором открыт счет», – говорится в сообщении.

Также на портале разъяснили, что делать, если при оформлении банковской карты ее привязали не к тому номеру телефона, который был нужен. Для решения этой проблемы гражданину нужно обратиться в отделение банка, выдавшего карту и сменить номер. При себе нужно иметь паспорт.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии отделений банков в новых субъектах Российской Федерации.

Референдумы по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.