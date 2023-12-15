Обход Тольятти в рамках маршрута «Европа — Западный Китай» готов на 93%

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Строительство обхода Тольятти с мостом через реку Волга, который входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», завершено на 93%. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что работы начались еще в 2019 году по поручению Президента Владимира Путина.

«Это один из масштабных проектов в нашей стране, — сказал Хуснуллин. — Новый маршрут поможет разгрузить региональную дорожную сеть и окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны».

Общая протяженность обхода составляет около 100 км, длина моста превышает 3 км. Дорога будет четырехполосной с тремя транспортными развязками, также будут возведены 39 искусственных сооружений.

На сегодняшний день на мосту завершена укрупнительная сборка всех 26 пролетных строений, выполнена надвижка 24 из них. Обход планируют открыть для движения транспорта в следующем году.

Частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, который начнется в Санкт-Петербурге, пройдет по территории России, пересекая Евразию с севера на юг, является и трасса М12. Магистраль строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».