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Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен наполовину
Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 50%. Он строится на трассе М7 и впоследствии войдет в состав скоростного участка Казань – Екатеринбург – Тюмень автомагистрали М12 «Восток», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Строительство искусственных сооружений выполнено на 68%, а дорожная одежда устроена наполовину. Земляные работы проведены на 88%. В земляном полотне устроено 96 водопропускных труб из 113 предусмотренных проектом», – говорится в сообщении.
На основном ходу трассы на 65% выполнено устройство основания дорожной одежды. Уже уложено более 42 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия.
С опережением идет строительство искусственных сооружений. Всего на участке возведут 10 мостов, 11 путепроводов и пять развязок.
Самым масштабным искусственным сооружением на обходе станет мост через Каму протяженностью 1,3 км. Его техническая готовность составляет 60%. Очередной этап надвижки металлического пролетного строения длиной более 130 метров запланирован на конец мая.
Кроме того, рабочие приступили к установке шумозащитных экранов рядом с населенными пунктами. Всего на обходе будет смонтировано более 14 км шумозащитных конструкций возле сел Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес, а также вблизи садовых товариществ «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец».
Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км началось в январе 2022 года.
Создание скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень ведется по поручению Президента России Владимира Путина. В Татарстане в состав маршрута войдет около 300 км.
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