Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 90%

Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 90%. На объекте завершены основные конструктивные работы, остается произвести обустройство. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Завершаем строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это новое направление трассы М7, которое в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург», – рассказал руководитель управления.

Мингазов отметил, что менее чем за два года почти построена четырехполосная автодорога протяженностью 81 км. В ее составе – 10 мостов, в том числе мост через Каму длиной 1,3 км, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.