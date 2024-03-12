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Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 46%
Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов достигла 46%. Строительство моста через Каму на нем выполнено на 50%. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«На основном ходу трассы дорожники заняты переустройством коммуникаций и устройством земляного полотна и водопропускных труб. После прохождения паводковых вод и наступления благоприятных погодных условий они приступят к устройству основания дорожной одежды и покрытия», – рассказал спикер.
По словам Мингазова, на объекте также продолжаются работы по строительству искусственных сооружений. В частности, проводится укрупненная сборка металлического пролетного строения моста через Каму. Очередной этап надвижки запланирован на апрель.
«Практически завершено устройство пролетных строений на остальных искусственных сооружениях на втором и третьем этапах обхода», – отметил руководитель управления.
Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81,1 км началось в январе 2022 года. В его состав войдут четырехполосная автодорога, пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.
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