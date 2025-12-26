Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передан в управление «Автодора»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане передан в доверительное управление Госкомпании «Автодор». Теперь проезд по дороге будет платным. Плату введут в полночь с 30 на 31 декабря, сообщает пресс-служба государственной компании.

«Ранее автодорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. Распоряжением Правительства РФ № 946-р от 18 апреля установлено, что участок будет эксплуатироваться на платной основе», – говорится в сообщении.

На участке будет применяться безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Над проезжей частью уже установлены рамки с датчиками и камерами. Они фиксируют госномер автомобиля.

Информация о тарифах будет размещена на сайте «Автодор – Платные дороги» после ввода платного режима.

Средства от сбора платы за проезд направят на содержание дороги и обеспечение безопасности движения, а также на будущие ремонты трассы, пояснили в пресс-службе.

При этом автомобилисты могут воспользоваться бесплатным альтернативным маршрутом. Он проходит по правому берегу Камы через Елабугу и далее в границах Набережных Челнов. Его протяженность составляет 82 км.

На обходе круглосуточно работает служба аварийных комиссаров для помощи водителям. Вызвать аварийных комиссаров можно по единому номеру: *2323.