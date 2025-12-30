Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передан госкомпании «Автодор»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передан в доверительное управление госкомпании «Автодор». Согласно распоряжению Правительства РФ № 946-р, участок будет эксплуатироваться на платной основе, сообщает пресс-служба государственной компании.

«Ранее автомобильная дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. Платность будет введена в полночь с 30 на 31 декабря», – говорится в сообщении.

На обходе будет использоваться безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». Безвозмездную помощь на дороге окажут аварийные комиссары. Их можно вызвать по единому номеру: *2323.

Средства от сбора платы за проезд направят на содержание дороги и обеспечение безопасности движения, а также на будущие ремонты трассы, пояснили в пресс-службе.

При этом автомобилисты могут воспользоваться бесплатным альтернативным маршрутом. Он проходит по правому берегу Камы через Елабугу и далее в границах Набережных Челнов. Его протяженность – 82 км.

Протяженность четырехполосного обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 81 км.

Ознакомиться с тарифами можно на официальном сайте ООО «Автодор – Платные дороги».