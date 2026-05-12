Обвиняемый во взятке мэр Уфы госпитализирован

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взятке, госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Об этом пишет РИА Новости.

«Его положили в больницу на стационарное лечение, он под наблюдением врачей. Он в сознании», – рассказал адвокат Мавлиева.

Сегодня утром у мэра Уфы заболело сердце, после чего он попал в больницу. Как отметил адвокат, боли появились из-за переживаний. Правоохранительные органы в известность о госпитализации поставлены.

Напомним, Мавлиева обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд отправил его под арест до 28 июня.