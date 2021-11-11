Обвиняемый в хищении 95 млн в КНИТУ-КАИ: «Отчеты не подписывал, деньги не получал»

Вахитовский суд Казани продолжает рассмотрение громкого дела о хищении 95 млн рублей в КНИТУ-КАИ, сейчас оно на стадии допроса подсудимых. Обвиняемыми по делу являются экс-директор фирмы «Нур-тех» Марат Галеев и директор компании «Нур» Загир Исрафилов, которые сейчас находятся под стражей, а также заведующий кафедрой теплотехники и энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев.

Сегодня суд продолжил допрос Загира Исрафилова, который ранее уже был дважды судим: в 2010 году – за растрату, а в 2014 – за невыплату зарплаты.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Прокурор зачитала показания Исрафилова, которые он давал на стадии расследования.

«По поводу оборудования, изготовленного по контракту между КНИТУ-КАИ и компанией "Нур-тех", "Нур-тех" изготовила только "пьяную бочку", реальная стоимость которой не более 150 тысяч рублей», – процитировала гособвинитель.

Исрафилов подтвердил свои слова, уточнив, что это лишь его предположительная оценка, реальную стоимость технологии он не знает.

Затем прокурор огласила другие показания, согласно которым мужчина неоднократно выдавал доверенность на получение зарплаты по госконтракту и подписывал отчеты о проведении работ в качестве старшего научного сотрудника.

«В указанных научных отчетах по госконтракту я не ставлю под сомнение выполнение самих работ по госконтракту, но не мной, а другими. Я не выполнял эти отчеты, я не подписывал их. Я никогда не являлся руководителем темы госконтракта или ответственным за исполнение госконтракта», – заявил Исрафилов.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По его словам, он вообще не имеет отношения к рассматриваемому госконтракту, а в указанный период времени выполнял работы по совершенно другому контракту вуза с «КАМАЗом» стоимостью 300 млн рублей.

«Деньги я получал исключительно по договору с "КАМАЗом". Я не устраивался в КАИ для получения денег, меня они абсолютно не интересуют, я устроился, чтобы контролировать выполнение и быть в курсе, как проходит выполнение работ по контракту с "КАМАЗом". Мне это было важнее, с этим было связано создание новых зеркал и фар. Есть генеральное соглашение с "КАМАЗом", по которому я получаю заказ на 6 млрд на ближайшие 30 лет, мне это было важно», – рассказал Исрафилов.

Большую часть из своих ранних показаний мужчина отрицал, заявив, что это вымысел следователя и он никаких трудовых договоров по выполнению госконтракта не подписывал и не получал денег от «Нур-теха». На вопрос судьи, почему тогда под каждым из показаний стоит его подпись, мужчина четкого ответа дать не смог, сказал лишь, что вероятно не очень внимательно читал протокол допроса.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что, по версии следствия, в 2011 году между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ был заключен контракт на разработку новой технологии. Университет взялся выполнить контракт, предварительно приняв участие в торгах. Вуз заявил стоимость в два раза меньшую, чем у конкурентов, – 95 млн рублей.

Фирма «Нур-тех» при исполнении заказа выполняла роль подрядчика, в вуз были устроены 22 сотрудника этой компании. Кроме того, еще несколько десятков работников КАИ фиктивно числились исполнителями госзаказа.

Как следует из материалов дела, работники занимались документооборотом, но не были связаны с разработкой технологии. Следствие считает, что с 2011 по 2013 год им было необоснованно начислено более 10 млн рублей зарплаты.

Кроме того, по версии обвинения, вместо разработки нового оборудования предприятие закупило его в Китае. Однако сами фигуранты дела утверждают, что «Нур-тех» действительно приобретал некоторые материалы за рубежом, но закупленные в Китае детали модифицировались и патентовались университетом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал процесс по делу о хищении 95 млн рублей, направленных вузу на разработку новой технологии.