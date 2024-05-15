Обвиняемый в гибели журналистки «Россия сегодня» в суде признал свою вину

На судебном процессе по делу о гибели руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой обвиняемый Игорь Малев признал свою вину, сообщает РИА Новости.

По словам самого Малева, он полностью признает вину и искренне раскаивается в содеянном. Его адвокат Вячеслав Позигун также указал, что имеются прямые доказательства того, что трагедия произошла по вине его подзащитного.

Инцидент, ставший причиной гибели Бабаевой, случился 28 октября 2022 года во время учебных стрельб на крымском полигоне. Как установило следствие, инструктор Малев нарушил правила безопасности и выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента, один из которых рикошетом попал журналистке в голову и шею, причинив смертельные ранения.

Малева обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности». 15 мая Симферопольский районный суд Крыма приступил к рассмотрению дела.