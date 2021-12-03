Обвиняемый в аферах на полмиллиарда: «глава "ТНХИ-Х" требовал 11 млн евро на счет сына»

Сегодня в Вахитовском суде Казани последнее слово сказал 58-летний бизнесмен Роберт Ташкалов. Ему предъявлено обвинение в хищении крупной суммы денег у «Татнефтехиминвест-холдинга», «Россельхозбанка» и троих сотрудников его собственной компании. Общий ущерб по делу составил 437 млн рублей.

Свое выступление Ташкалов начал, процитировав Ницше. «Что нас не убивает, делает нас сильнее» – заявил подсудимый, а затем отдельно остановился на каждой из предъявленных ему статей, ни по одной из которых он не признал вину.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Все статьи, которые касаются мошенничества, означают, что я получил выгоду от переведенных за границу средств. Но я ничего не получил, все деньги переправил целевым образом на две компании: Zeppelin и Buff. Эти компании использовали их по назначению. Еще 300 тыс. евро я привлек самостоятельно, но никто об этом даже не говорит», – рассказал обвиняемый.

Речь идет о 300 млн рублей, которые Ташкалов перевел в качестве предоплаты по контрактам на поставку оборудования с компаниями Zeppelin (Германия) и Buff AG (Швейцария). Договор был заключен в 2009 году в процессе строительства завода по производству полимерных композитных материалов в Высокогорском районе Татарстана.

Займы на такую крупную сумму Ташкалову выделило руководство «Татнефтехиминвест-холдинга». В общей сложности в разное время на счет компании «Нуран-Пласт», принадлежавшей бизнесмену, было переведено 430 млн рублей.

Однако позднее контракт с иностранными компаниями Ташкалов переписал, и, согласно новым условиям, в случае неуплаты полной стоимости, вернуть аванс было нельзя. В конечном итоге оборудование не было поставлено, а Ташкалов, как считает обвинение, не выполнил свои обязанности по репатриации перечисленных по контракту денег.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ташкалову, помимо мошенничества, предъявили обвинение по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Однако по ней, как отметил сам бизнесмен, уже истек срок давности.

Прокомментировал Ташкалов и обвинение в хищении 5 млн рублей у троих своих сотрудников, которых он попросил оформить на себя кредиты, пообещав, что выплачивать их будет он сам. Еще один займ на миллион рублей в «Россельхозбанке» Ташкалов взял на свое имя.

«Я бы выплатил эти кредиты, тем более половину я уже заплатил. Мы получали деньги от работы нашего предприятия и гасили кредит, но когда обанкротились, естественно, я не смог платить. Мне, конечно, было непросто все эти годы, но сейчас я нашел возможность и до конца года погашу все эти задолженности. Хотя есть действующее решение Вахитовского суда о том, что выплачивать кредит должен тот, кто его брал, но я все равно погашу их, поскольку я считаю, что это будет справедливо», – заявил мужчина.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ташкалов подчеркнул, что якобы мотива похищать деньги из собственного предприятия, на котором он собирался зарабатывать порядка 220 млн евро ежегодно, у него не было.

«Мне Коммерцбанк давал 100 млн евро, чтобы я освоил месторождение. Эти деньги мы не смогли получить лишь по одной причине: Яруллин (глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, – прим. Т-и) не захотел. Он хотел, чтобы я 11 млн евро из этой суммы положил на счет его сына в UBS банк», – заявил мужчина.

В заключение Ташкалов назвал обвинение фиктивным и обратился к суду с просьбой принять справедливое решение.

Отметим, сторона обвинения настаивает на том, что вина подсудимого полностью доказана. Ранее на прениях представитель гособвинения старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова попросила суд отправить Ташкалова за решетку на 7 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бизнесмена из Казани обвиняют в мошенничестве на почти полмиллиарда рублей.