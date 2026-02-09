Обвиняемые в покушении на генерала Алексеева признали вину

Обвиняемые в покушении на генерала Владимира Алексеева признали вину, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве рассказали, что фигуранты этого дела – россияне Любомир Корба и Виктор Васин – действовали по наводке от СБУ. По версии следствия, Корба был непосредственным исполнителем, а Васин – пособником.

Напомним, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали, а несколько дней назад он пришел в себя.