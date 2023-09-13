Обвиняемые в организации финансовой пирамиды Frendex знакомятся с материалами дела

Обвиняемые по делу финансовой пирамиды Frendex знакомятся с материалами уголовного дела. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Обвиняемыми по этому делу проходят пять человек.

Как стало известно агентству, пострадавшими на данный момент считаются 287 человек. Общая сумма причиненного ущерба – 135 млн рублей.

Стоит отметить, что процесс ознакомления с материалами уголовного дела может занять длительное время. После этого дело будет передано в суд.

Напомним, неизвестные от имени компании Frendex предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии, люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования.

Как и Finiko, проект предлагал зарабатывать на торгах. Изначально речь шла о биржевой торговле на рынках: фондовых, валютных, торгово-сырьевых. Затем компания предложила своим вкладчикам и другие направления – торги на криптовалютных биржах и инвестиции в стартапы. А следом появились «спецпроекты» организации: предложения о покупке автомобиля или недвижимости за процент от их стоимости.

В августе 2021 года финансовая организация из Казани Frendex прекратила свою работу на территории России. Центробанк РФ уследил признаки финансовой пирамиды в деятельности этой компании.