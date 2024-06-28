Обвиняемую в афере на стройке ЖК «Победа» в Казани экстрадировали в Россию

Вероника Лебедева, фигурантка уголовного дела о крупном мошенничестве в казанском ЖК «Победа», была экстрадирована из Бразилии в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лебедеву объявили в международный розыск в сентябре 2020 года. Благодаря задействованию каналов Интерпола ее задержали на территории Бразилии.

«По запросу Генпрокуратуры РФ в аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую для доставки в Москву», – сообщила Ирина Волк.

В начале июня МВД сообщило об экстрадиции ее предполагаемого сообщника Дениса Асфандьярова. По версии следствия, с 2017-го по 2018 год Денис Асфандьяров и его подельница Вероника Лебедева под предлогом поставки стройматериалов для ЖК «Победа» у ТЦ «Мега» похитили 67 млн рублей. Они должны были поставлять плитку в обмен на квартиры в строящемся комплексе. Всего Асфандьяров и Лебедева получили и продали 29 квартир, однако свои обещания выполнили лишь наполовину.

После того, как генподрядчик обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В 2019 году сообщников задержали. На время следствия обоих поместили под домашний арест.

Однако, по данным собственного источника агентства, когда расследование уголовного дела закончилось и его уже должны были передать в прокуратуру на утверждение, обвиняемые неожиданно ударились в бега.